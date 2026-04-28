Постпред Ирана назвал действия США пиратством

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 28.04.2026
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады Ирана.
  • Иравани заявил, что США незаконно захватывают иранские коммерческие суда в международных водах и задерживают их экипажи.
  • По словам постпреда Ирана, действия США нарушают международное право и Устав ООН.
ООН, 28 апр - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады исламской республики.
"США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей - действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников", - сказал Иравани журналистам.
Он отметил, что действия США нарушают международное право и Устав ООН.
"США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания, терроризируя их экипажи, незаконно захватывая суда и беря членов экипажей в заложники", - добавил постпред Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАВашингтон (штат)Амир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала