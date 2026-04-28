Постпред Ирана назвал действия США пиратством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады Ирана.
- Иравани заявил, что США незаконно захватывают иранские коммерческие суда в международных водах и задерживают их экипажи.
- По словам постпреда Ирана, действия США нарушают международное право и Устав ООН.
ООН, 28 апр - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады исламской республики.
"США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей - действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников", - сказал Иравани журналистам.
"США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания, терроризируя их экипажи, незаконно захватывая суда и беря членов экипажей в заложники", - добавил постпред Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
