Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 28.04.2026 (обновлено: 20:20 28.04.2026)
Минфин работает над изменением условий семейной ипотеки по числу детей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКалькулятор
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей.
  • Готовится создание механизма снижения ставки по семейной ипотеке при рождении последующих детей.
  • Предложенные меры должны стать дополнительным демографическим стимулом.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и готовит создание механизма снижения ставки при рождении последующих детей, сообщает министерство.
Директор департамента Минфина по финансовой политике Алексей Яковлев на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" рассказал о ключевых инициативах, прорабатываемых министерством в рамках исполнения поручений президента РФ.
"В частности, о подготовке предложений по модификации условий "Семейной ипотеки" в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Предложенные инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом", - говорится в сообщении.
Спрос россиян на льготные программы сохраняется на высоком уровне, несмотря на корректировки отдельных условий, прежде всего, по "Семейной ипотеке", отмечается в материалах. Речь идет в том числе о реализации принципа "одна льготная ипотека на семью", который направлен на повышение целевого характера мер господдержки, поясняется там.
"В дальнейшем еще больший акцент нужно сделать на усилении адресности мер. Это необходимый шаг для повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентации на наиболее нуждающиеся категории граждан. Нужно сосредоточиться на развитии механизмов гибкой настройки программ на региональном уровне", - сказал Яковлев, его слова приводятся в материалах.
Например, в рамках семейной ипотеки уже сейчас регионы могут обеспечить снижение ставки через дополнительное субсидирование, отметил он. "Такой подход позволяет учитывать различия в уровне доходов, стоимости жилья и демографической ситуации в субъектах РФ", – сказал Яковлев.
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаИпотекаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала