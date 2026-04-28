Минфин работает над изменением условий семейной ипотеки по числу детей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и готовит создание механизма снижения ставки при рождении последующих детей, сообщает министерство.

Директор департамента Минфина по финансовой политике Алексей Яковлев на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" рассказал о ключевых инициативах, прорабатываемых министерством в рамках исполнения поручений президента РФ

"В частности, о подготовке предложений по модификации условий "Семейной ипотеки" в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей. Предложенные инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом", - говорится в сообщении

Спрос россиян на льготные программы сохраняется на высоком уровне, несмотря на корректировки отдельных условий, прежде всего, по "Семейной ипотеке", отмечается в материалах. Речь идет в том числе о реализации принципа "одна льготная ипотека на семью", который направлен на повышение целевого характера мер господдержки, поясняется там.

"В дальнейшем еще больший акцент нужно сделать на усилении адресности мер. Это необходимый шаг для повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентации на наиболее нуждающиеся категории граждан. Нужно сосредоточиться на развитии механизмов гибкой настройки программ на региональном уровне", - сказал Яковлев, его слова приводятся в материалах.