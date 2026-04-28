РЭЦ представляет инструменты в рамках обновленного вектора работы ЦПЭ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) представляет новые инструменты в рамках обновленного вектора работы Центров поддержки экспорта, среди них - софинансирование размещения и хранения продукции на складах за рубежом, а также рекламных расходов на продвижение продукции субъектов МСП в ряде случаев, сообщает РЭЦ.

На полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Санкт-Петербурге Российский экспортный центр как методолог работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) представил новые подходы к государственной поддержке экспорта малого и среднего бизнеса в регионах.

Так, в портфеле ЦПЭ сохранятся такие услуги как содействие в участии компаний МСП в выставках и бизнес-миссиях за рубежом, софинансирование сертификации и регистрации товарных знаков и логистических затрат на доставку товаров МСП в другие страны.

"При этом в периметре ЦПЭ появятся новые меры поддержки: софинансирование размещения и хранения продукции на складах за рубежом, а также рекламных расходов на продвижение продукции субъектов МСП в случае наличия у компании добровольной сертификации "Сделано в России", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

"Как методолог господдержки экспорта МСП мы предложили внести ряд изменений в механизм экспортной поддержки, и Минпромторг России нас поддержал. Так, например, лимит по софинансированию расходов на логистику планируется увеличить в 2 раза", – рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

"Кроме того, в 2026 году планируется запустить так называемые инкубационные программы – комплексное решение для субъектов МСП, еще не имеющих опыта экспортной деятельности. Важным результатом достигнутой договоренности считаем софинансирование 50% затрат компаний на рекламу за рубежом, что позволит не только увеличить узнаваемость брендов наших компаний, но и продвигать национальный бренд "Сделано в России", - добавила она.