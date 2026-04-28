Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14

ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы, заявил Мохаммад Шафии, глава индонезийского спасательного агентства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек.

"Число погибших возросло до 14, еще 84 получили ранения", — заявил Шафии на пресс-конференции.