Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до семи

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате столкновения составов погибли пять человек.

Агентство отмечает, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Столкновение поездов произошло в понедельник около 16.57 мск на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.