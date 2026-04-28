Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до семи
04:53 28.04.2026 (обновлено: 10:31 28.04.2026)
Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до семи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от Джакарты возросло до семи.
  • 81 человек получил травмы.
  • Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до семи, 81 человек получил травмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на служащего железных дорог.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате столкновения составов погибли пять человек.
"Число погибших в результате столкновения поездов в Индонезии возросло до семи, еще 81 ранены", - передает Рейтер.
Агентство отмечает, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Столкновение поездов произошло в понедельник около 16.57 мск на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.
