Число жертв столкновения поездов в Индонезии возросло до пяти

Число жертв столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от Джакарты возросло до пяти.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарта возросло до пяти, десятки человек ранены, передает агентство Франс Пресс.

Происшествие произошло в понедельник около 20.57 (16.57 мск) на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Представитель местного железнодорожного оператора Франата Вибово ранее сообщал о двух погибших.

"Два поезда столкнулись за пределами столицы Индонезии , в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и десятки получили ранения", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х