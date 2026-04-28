Число жертв столкновения поездов в Индонезии возросло до пяти

- Число жертв столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от Джакарты возросло до пяти.
- Столкновение пригородного электропоезда и поезда дальнего следования произошло на станции «Бекаси-Тимур».
- Под завалами заблокированы четыре человека, спасатели продолжают работу на месте происшествия.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарта возросло до пяти, десятки человек ранены, передает агентство Франс Пресс.
Происшествие произошло в понедельник около 20.57 (16.57 мск) на станции "Бекаси-Тимур": столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Представитель местного железнодорожного оператора Франата Вибово ранее сообщал о двух погибших.
Как отмечает Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника, под завалами заблокированы четыре человека, спасатели продолжают работу на месте происшествия.
