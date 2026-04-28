15:58 28.04.2026 (обновлено: 15:59 28.04.2026)
В Индии мужчина принес в банк скелет сестры, чтобы снять деньги с ее счета

Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель индийского штата Одиша пришел в отделение банка с останками покойной сестры, чтобы снять деньги с ее счета.
  • Сотрудники требовали документы, которые мужчина не мог предоставить из-за своей безграмотности, поэтому он принес скелет женщины как доказательство ее смерти.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Житель индийского штата Одиша пришел в отделение банка с останками своей покойной сестры, пытаясь доказать ее смерть и снять 20 тысяч рупий (примерно 210 долларов) с ее счета, сообщает журнал India Today со ссылкой на полицию.
Как поясняет India Today, женщина скончалась еще два месяца назад из-за болезни, а заработанные ей от продажи скота деньги остались на ее счете в местном банке. Ранее мужчина уже обращался в отделение, но сотрудники требовали документы, которые Мунда не мог предоставить из-за своей безграмотности.
"Я несколько раз приходил в банк, и мне говорили привести владелицу счета, чтобы снять деньги от ее имени. Я говорил им, что она умерла, но они меня не слушали и настаивали, чтобы я привел ее в банк. От отчаяния я раскопал могилу и достал ее скелет как доказательство ее смерти", - рассказал изданию 50-летний Джиту Мунда.
Прибывшие на место полицейские заверили мужчину, что помогут ему получить деньги. По данным India Today, позже скелет женщины был перезахоронен в присутствии стражей порядка.
Местные власти распорядились, чтобы банк в кратчайшие сроки организовал выплату средств, поскольку Джиту Мунда остается единственным законным претендентом на средства своей покойной сестры, сообщает журнал со ссылкой на источники.
103-летняя Гангабаи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
15 января, 09:35
 
