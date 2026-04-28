Признаки ИИ имеет каждая четвертая студенческая работа

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждая четвертая студенческая работа написана с участием искусственного интеллекта (ИИ), рассказали РИА Новости в компании "Антиплагиат".

"Если за январь-март 2025 года признаки ИИ встречались примерно в каждой шестой студенческой работе, то в 2026 году уже каждая четвертая работа пишется с участием нейросетей", - говорится в сообщении компании, которая провела анализ загруженных в систему текстов на наличие ИИ-генерации за первый квартал 2026 года и аналогичный период 2025 года.

Отмечается, что в пятерку направлений, где чаще всего встречаются тексты с элементами генерации, вошли: компьютерные и информационные науки; искусствоведение; политологические науки; массовые коммуникации; философия, этика и религиоведение.

Менее всего ИИ был замечен в химических науках, математике, физике, астрономии, механике и машиностроении.

"Рост доли работ с признаками ИИ связан в первую очередь с реактивным развитием нейросетей, за последний год они стали для студентов таким же привычным инструментом, как поисковик или текстовый редактор", - считает исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков.