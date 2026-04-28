Переживший Холокост бразильский писатель призвал повесить нациста Гунько

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Переживший Холокост бразильский писатель, уроженец Венгрии Габриэль Вальдман считает, что служивший в годы Второй мировой войны в дивизии СС нацист Ярослав Гунько заслуживает высшей меры наказания.

"Я считаю, что он должен быть повешен", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление Гунько в канадском парламенте в 2023 году, во время которого нациста встретили аплодисментами.