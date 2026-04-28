Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 28.04.2026
Переживший Холокост бразильский писатель призвал повесить нациста Гунько

Писатель Габриэль Вальдман: Гунько заслуживает высшей меры наказания

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переживший Холокост бразильский писатель Габриэль Вальдман считает, что нацист Ярослав Гунько заслуживает высшей меры наказания.
  • Вальдман уверен, что Гунько должен быть повешен.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Переживший Холокост бразильский писатель, уроженец Венгрии Габриэль Вальдман считает, что служивший в годы Второй мировой войны в дивизии СС нацист Ярослав Гунько заслуживает высшей меры наказания.
Вальдман, многие родственники которого погибли в концлагерях на территории Польши, подчеркнул, что даже сегодня, спустя много лет с окончания Второй мировой войны, Гунько заслуживает высшей меры наказания.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября 2025, 03:45
"Я считаю, что он должен быть повешен", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление Гунько в канадском парламенте в 2023 году, во время которого нациста встретили аплодисментами.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. Позднее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва продолжит добиваться экстрадиции Гунько (Хунки), несмотря на попытки властей Канады защитить преступника.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Канада знает, что нациста Гунько ищет Интерпол, заявил посол России
15 февраля, 04:14
 
В миреКанадаРоссияВенгрияВладимир ЗеленскийМелани ЖолиДжастин ТрюдоГенеральная прокуратура РФИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала