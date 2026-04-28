Переживший Холокост бразильский писатель призвал повесить нациста Гунько

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Переживший Холокост бразильский писатель, уроженец Венгрии Габриэль Вальдман считает, что служивший в годы Второй мировой войны в дивизии СС нацист Ярослав Гунько заслуживает высшей меры наказания.
Вальдман, многие родственники которого погибли в концлагерях на территории Польши, подчеркнул, что даже сегодня, спустя много лет с окончания Второй мировой войны, Гунько заслуживает высшей меры наказания.
20 ноября 2025, 03:45
"Я считаю, что он должен быть повешен", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление Гунько в канадском парламенте в 2023 году, во время которого нациста встретили аплодисментами.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. Позднее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва продолжит добиваться экстрадиции Гунько (Хунки), несмотря на попытки властей Канады защитить преступника.
