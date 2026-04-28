Рейтинг@Mail.ru
Внедрение искусственного интеллекта в жизнь региона обсудили на Ямале
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:58 28.04.2026
Внедрение искусственного интеллекта в жизнь региона обсудили на Ямале

Губернатор Артюхов провел заседание межведомственного совета по ИИ на Ямале

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел первое заседание межведомственного совета по искусственному интеллекту в регионе, на нем обсудили внедрение ИИ в медицину, образование, безопасность и другие сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Проводим первое заседание по искусственному интеллекту. Задачи по его внедрению поставлены главой государства. Создана правительственная комиссия, разрабатывается федеральное законодательство. Внедрением технологии занимаемся последние несколько лет, у нас уже есть хорошие примеры систем, которые облегчают ежедневную рутину, помогают оптимизировать процессы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
На заседании представили промежуточные итоги внедрения ИИ в госуправлении, здравоохранении, безопасности и образовании. Особое внимание уделили проектам, которые уже доказали свою эффективность. Всего, по данным пресс-службы, в регионе действует 19 решений. Например, в медицине нейросети анализируют рентгеновские снимки и медицинские карты, помогая врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. В образовании успешно работают сервисы для контроля питания и анализа уроков.
Кроме того, уточнила пресс-служба, благодаря единой региональной системе видеоаналитики в четырех муниципалитетах региона раскрываемость уличной преступности достигла 100%. Для автоматизации работы с документами работает модуль ИИ, который проверяет орфографию, расшифровывает заседания, автоматизирует закупочную деятельность.
В правительстве Ямала отметили, что технологии ИИ внедряются в социальные сферы региона с 2022 года, включая сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями и обучение государственных и муниципальных служащих.
Ямало-Ненецкий автономный округТехнологииЯмалДмитрий АртюховИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала