Внедрение искусственного интеллекта в жизнь региона обсудили на Ямале

САЛЕХАРД, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел первое заседание межведомственного совета по искусственному интеллекту в регионе, на нем обсудили внедрение ИИ в медицину, образование, безопасность и другие сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Проводим первое заседание по искусственному интеллекту. Задачи по его внедрению поставлены главой государства. Создана правительственная комиссия, разрабатывается федеральное законодательство. Внедрением технологии занимаемся последние несколько лет, у нас уже есть хорошие примеры систем, которые облегчают ежедневную рутину, помогают оптимизировать процессы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

На заседании представили промежуточные итоги внедрения ИИ в госуправлении, здравоохранении, безопасности и образовании. Особое внимание уделили проектам, которые уже доказали свою эффективность. Всего, по данным пресс-службы, в регионе действует 19 решений. Например, в медицине нейросети анализируют рентгеновские снимки и медицинские карты, помогая врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. В образовании успешно работают сервисы для контроля питания и анализа уроков.

Кроме того, уточнила пресс-служба, благодаря единой региональной системе видеоаналитики в четырех муниципалитетах региона раскрываемость уличной преступности достигла 100%. Для автоматизации работы с документами работает модуль ИИ, который проверяет орфографию, расшифровывает заседания, автоматизирует закупочную деятельность.