15:24 28.04.2026 (обновлено: 15:28 28.04.2026)
В Молдавии назвали возможную причину минирования Украиной границы с ПМР

Киверь: Украина заминировала границу с Приднестровьем для переброски войск

Тирасполь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина заминировала границу с Приднестровьем, чтобы освободить часть дислоцированных там войск и перебросить их на фронт, считает вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь.
  • Он отметил, что лично не обсуждал этот вопрос с властями Украины, однако считает такую версию наиболее правдоподобной в текущем региональном контексте.
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Украина прибегла к минированию границы с Приднестровьем, чтобы освободить часть дислоцированных в этом районе войск и перебросить их на фронт, считает вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь.
Ранее украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Шойгу: есть впечатление, что Кишинев не хочет мирного соседства с ПМР
21 апреля, 18:47
"Я прекрасно понимаю, что часть военных сил, которые могли бы использоваться в других районах Украины, где идет горячая фаза конфликта, дислоцированы вдоль границы с Молдовой. Думаю, и это логично, что такие действия (минирование – ред.) могут позволить освободить часть этих сил для использования непосредственно в зоне боевых действий", - заявил Киверь в эфире "Радио Молдова".
При этом вице-премьер отметил, что лично не обсуждал этот вопрос с властями Украины, однако считает такую версию наиболее правдоподобной в текущем региональном контексте.
Ранее в Тирасполе неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией границы со стороны Украины и частых военных учений молдавской армии в непосредственной близости от зоны безопасности.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Приднестровье призвали ООН и ЕС повлиять на Молдавию
27 апреля, 19:09
 
