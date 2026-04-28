В Молдавии назвали возможную причину минирования Украиной границы с ПМР

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Украина прибегла к минированию границы с Приднестровьем, чтобы освободить часть дислоцированных в этом районе войск и перебросить их на фронт, считает вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь.
Ранее украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения.
"Я прекрасно понимаю, что часть военных сил, которые могли бы использоваться в других районах Украины, где идет горячая фаза конфликта, дислоцированы вдоль границы с Молдовой. Думаю, и это логично, что такие действия (минирование – ред.) могут позволить освободить часть этих сил для использования непосредственно в зоне боевых действий", - заявил Киверь в эфире "Радио Молдова".
При этом вице-премьер отметил, что лично не обсуждал этот вопрос с властями Украины, однако считает такую версию наиболее правдоподобной в текущем региональном контексте.
Ранее в Тирасполе неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией границы со стороны Украины и частых военных учений молдавской армии в непосредственной близости от зоны безопасности.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
