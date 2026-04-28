В Харькове мужчина подорвал гранату возле магазина

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове на Украине, он задержан по обвинению в хулиганстве, сообщила во вторник полиция Харьковской области.

"Вечером 26 апреля в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей. Оперативники отдела криминальной полиции и криминального анализа Харьковского районного управления… задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным полиции, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждение стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. На месте происшествия найдены и изъяты элементы взрывателя УЗРГМ.