11:29 28.04.2026
В Харькове мужчина подорвал гранату возле магазина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове.
  • Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве.
  • Полиция возбудила уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове на Украине, он задержан по обвинению в хулиганстве, сообщила во вторник полиция Харьковской области.
"Вечером 26 апреля в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей. Оперативники отдела криминальной полиции и криминального анализа Харьковского районного управления… задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждение стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. На месте происшествия найдены и изъяты элементы взрывателя УЗРГМ.
Как сообщила полиция, возбуждены уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, и хулиганстве. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
На Украине ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому
08:48
 
