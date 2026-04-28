В ГД предложили продлевать социальную помощь инвалидам после 18 лет

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сохранить право на бесплатное социальное обслуживание на дому, при установленных ограничениях жизнедеятельности инвалидов даже после совершеннолетия.

По словам депутатов, в настоящее время семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сталкиваются с риском того, что при достижении ребенком 18 лет бесплатная помощь на дому может быть утрачена или сокращена, несмотря на то что объективная потребность в постоянном уходе и сопровождении никуда не исчезает.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 442-ФЗ, предусмотрев, что при достижении совершеннолетия инвалид не теряет автоматически право на бесплатное социальное обслуживание на дому, если у него имеются установленные ограничения жизнедеятельности и подтвержденная потребность в постоянном уходе", - сказано в обращении.

Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне, что переход из детской системы во взрослую должен происходить без перерыва в помощи, а право на бесплатное обслуживание на дому в таких случаях не должно ставиться в зависимость только от среднедушевого дохода, регионального порога и места проживания.