Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили продлевать социальную помощь инвалидам после 18 лет - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 28.04.2026
В ГД предложили продлевать социальную помощь инвалидам после 18 лет

ГД предложила продлевать бесплатную социальную помощь инвалидам после 18 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили сохранить право инвалидов на бесплатное социальное обслуживание на дому после достижения 18 лет.
  • В обращении к главе Минтруда указано, что при наличии установленных ограничений жизнедеятельности и подтвержденной потребности в уходе инвалиды не должны терять право на помощь.
  • Инициатива направлена на обеспечение непрерывности помощи для инвалидов, снижение нагрузки на семьи и устранение регионального неравенства в социальной поддержке.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сохранить право на бесплатное социальное обслуживание на дому, при установленных ограничениях жизнедеятельности инвалидов даже после совершеннолетия.
По словам депутатов, в настоящее время семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сталкиваются с риском того, что при достижении ребенком 18 лет бесплатная помощь на дому может быть утрачена или сокращена, несмотря на то что объективная потребность в постоянном уходе и сопровождении никуда не исчезает.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Госдума обсудит снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей
Вчера, 08:21
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 442-ФЗ, предусмотрев, что при достижении совершеннолетия инвалид не теряет автоматически право на бесплатное социальное обслуживание на дому, если у него имеются установленные ограничения жизнедеятельности и подтвержденная потребность в постоянном уходе", - сказано в обращении.
Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне, что переход из детской системы во взрослую должен происходить без перерыва в помощи, а право на бесплатное обслуживание на дому в таких случаях не должно ставиться в зависимость только от среднедушевого дохода, регионального порога и места проживания.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить непрерывность помощи для инвалидов, достигших 18 лет, снизит нагрузку на семьи, устранит региональное неравенство в одной из наиболее чувствительных сфер социальной поддержки и сделает систему социального обслуживания более справедливой и предсказуемой для граждан.
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Госдуме предложили разрешить сельским магазинам торговать без ККТ
Вчера, 05:04
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала