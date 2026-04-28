В ГД предложили ввести консультации психологов для школьников перед ЕГЭ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставить право школьникам, сдающим ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период", - сказано в обращении.
Депутаты добавили, что такую меру можно реализовать по аналогии с уже действующими бесплатными форматами психологической помощи в системе образования и социальной защиты: через школьных педагогов-психологов, ППМС-центры, региональные горячие линии и иные государственные или муниципальные службы.
Инициативой также предусматривается как минимум одна бесплатная индивидуальная консультация для выпускника перед экзаменационной кампанией, а при необходимости - дополнительная консультация для родителей либо краткий цикл групповых встреч по стрессоустойчивости и психологической подготовке к ЕГЭ.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время бесплатная психологическая помощь в системе образования уже предусмотрена законом, но она ориентирована прежде всего на обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ, развитии и социальной адаптации.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит снизить эмоциональную нагрузку на школьников в период экзаменов, сделать психологическую поддержку более доступной и равной, сократить зависимость семей от платных консультаций и перевести уже существующие разрозненные практики в понятную и единую федеральную систему помощи.