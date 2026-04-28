В ГД предложили ввести консультации психологов для школьников перед ЕГЭ
11:37 28.04.2026
В ГД предложили ввести консультации психологов для школьников перед ЕГЭ

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести бесплатные психологические консультации для школьников перед сдачей ЕГЭ.
  • Инициатива предусматривает как минимум одну индивидуальную консультацию для выпускника перед экзаменами, а также возможность дополнительных консультаций для родителей или групповых встреч.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставить право школьникам, сдающим ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам
21 апреля, 10:50
"Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период", - сказано в обращении.
Депутаты добавили, что такую меру можно реализовать по аналогии с уже действующими бесплатными форматами психологической помощи в системе образования и социальной защиты: через школьных педагогов-психологов, ППМС-центры, региональные горячие линии и иные государственные или муниципальные службы.
Инициативой также предусматривается как минимум одна бесплатная индивидуальная консультация для выпускника перед экзаменационной кампанией, а при необходимости - дополнительная консультация для родителей либо краткий цикл групповых встреч по стрессоустойчивости и психологической подготовке к ЕГЭ.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время бесплатная психологическая помощь в системе образования уже предусмотрена законом, но она ориентирована прежде всего на обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ, развитии и социальной адаптации.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит снизить эмоциональную нагрузку на школьников в период экзаменов, сделать психологическую поддержку более доступной и равной, сократить зависимость семей от платных консультаций и перевести уже существующие разрозненные практики в понятную и единую федеральную систему помощи.
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026
21 апреля, 02:09
 
