В Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Парламентарий обратил внимание, что сегодня в обществе активно обсуждаются различные подходы к возможному ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям.

"Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать", - сказал Леонов

Он отметил, что, с одной стороны, для родителей это является большой проблемой, при этом они ищут подходы, чтобы ее решить.

"С другой стороны, это вопрос времени. Время другое, информация по-другому у детей воспринимается… То есть мозг адаптируется под это, под эволюцию, так скажем, в том числе информационную. И, конечно, отбирать у них там что-то бесполезно, все равно они будут этим пользоваться, и будут другие гаджеты, и будут совершенно другие технологии, и они к этому готовы с самого детства", - подчеркнул депутат.

Глава комитета также считает, что нужны дополнительные исследования того, насколько использование социальных сетей детьми влияет на психику, насколько это плохо или хорошо.