В Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям - РИА Новости, 28.04.2026
02:30 28.04.2026
В Госдуме не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что ограничивать или запрещать несовершеннолетним доступ к социальным сетям — не совсем правильная позиция.
  • Леонов отметил, что дети адаптируются к информационной эволюции, и отбирать у них доступ к технологиям бесполезно.
  • Депутат считает, что нужны дополнительные исследования влияния социальных сетей на психику детей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничивать несовершеннолетним доступ к социальным сетям или полностью его запрещать является не совсем правильной позицией, усугублять эту тему не нужно, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Парламентарий обратил внимание, что сегодня в обществе активно обсуждаются различные подходы к возможному ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03
"Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать", - сказал Леонов.
Он отметил, что, с одной стороны, для родителей это является большой проблемой, при этом они ищут подходы, чтобы ее решить.
"С другой стороны, это вопрос времени. Время другое, информация по-другому у детей воспринимается… То есть мозг адаптируется под это, под эволюцию, так скажем, в том числе информационную. И, конечно, отбирать у них там что-то бесполезно, все равно они будут этим пользоваться, и будут другие гаджеты, и будут совершенно другие технологии, и они к этому готовы с самого детства", - подчеркнул депутат.
Глава комитета также считает, что нужны дополнительные исследования того, насколько использование социальных сетей детьми влияет на психику, насколько это плохо или хорошо.
"Если мы говорим про законотворчество, то я думаю, что таких вот каких-то серьезных и кардинальных решений в плане информационной .... я думаю, что усугублять эту тему не нужно", - заключил он.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном
27 марта, 16:58
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
