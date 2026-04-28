В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три мирных жителя

Дроны целенаправленно били по автомобилям.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области при ударах украинских дронов погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

« "Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Еще трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения", — написал он на платформе "Макс".

Житель села Вознесеновка Шебекинского округа получил смертельные травмы из-за удара БПЛА по автомобилю. Также дрон атаковал машину с семьей в населенном пункте Бобрава Ракитянского округа, погибли мужчина и женщина, их сына доставили в больницу.

Еще одно авто попало под удар в хуторе Красиво Борисовского округа, ранены муж с женой, их госпитализируют.