Мишустин рассказал о работе участников "Времени героев" в органах власти - РИА Новости, 28.04.2026
13:24 28.04.2026 (обновлено: 13:26 28.04.2026)
Мишустин рассказал о работе участников "Времени героев" в органах власти

Мишустин назвал работу участников "Времени героев" в органах власти успешной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
  • Премьер-министр Михаил Мишустин назвал работу участников программы "Время героев" в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в бизнесе успешной.
  • Он отметил, что участники программы "Время героев" во время службы своим мужеством доказали способность к достижениям.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал успешной работу участников программы "Время героев" в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в бизнесе.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Хорошие возможности дает программа "Время героев", которая запущена по поручению президента два года назад. Участники и ветераны специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом благодаря ей повышают свою квалификацию, работают с наставниками, проходят стажировки. И сейчас уже успешно трудятся в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, в крупных компаниях", - сказал он.
Мишустин также отметил, что участники программы "Время героев" еще во время службы своим мужеством доказали, что они способны на многое, многие из них удостоены звания Героя России, различных медалей и орденов.
