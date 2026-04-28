Мишустин рассказал о работе участников "Времени героев" в органах власти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин назвал работу участников программы "Время героев" в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в бизнесе успешной.
- Он отметил, что участники программы "Время героев" во время службы своим мужеством доказали способность к достижениям.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал успешной работу участников программы "Время героев" в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в бизнесе.
"Хорошие возможности дает программа "Время героев", которая запущена по поручению президента два года назад. Участники и ветераны специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом благодаря ей повышают свою квалификацию, работают с наставниками, проходят стажировки. И сейчас уже успешно трудятся в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, в крупных компаниях", - сказал он.
Мишустин также отметил, что участники программы "Время героев" еще во время службы своим мужеством доказали, что они способны на многое, многие из них удостоены звания Героя России, различных медалей и орденов.
