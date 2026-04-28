ФСБ показала видео обмена археолога Бутягина на молдавских разведчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЦОС ФСБ России показал видео обмена российского археолога Александра Бутягина и гражданки РФ на молдавских разведчиков.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что на белорусско-польском участке границы был совершен обмен и возвращены на родину двое граждан России – ученый Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемых в недружественных России государствах.
На опубликованных кадрах видно, как ученого и супругу российского военнослужащего переводят через границу.
"В лице президента республики Беларусь и всего белорусского народа хотим поздравить вас с освобождением. Мы рады видеть вас на нашей белорусской земле. Самый страшный и сложный этап для вас закончен. Вы на свободе", - сказал Бутягину представитель Белоруссии.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.