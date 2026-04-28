Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания супруги российского военного в Кишиневе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 28.04.2026 (обновлено: 15:22 28.04.2026)
ФСБ показала видео задержания супруги российского военного в Кишиневе

ФСБ показала видео задержания супруги российского военного в аэропорту Кишинева

Аэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 28.04.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская контрразведка задержала жену российского военного в аэропорту Кишинева 3 июля 2025 года.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Молдавская контрразведка задержала жену российского военного, которую удалось вернуть на родину вместе с археологом Александром Бутягиным, 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены во вторник в Россию в результате обмена на границе с Польшей, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ. Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской разведки.
"Супруга российского военнослужащего была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Республики Молдова 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда она прилетела, надеясь на встречу с мужем", - сообщил оперативник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
ФСБ, Кишинев, В мире, Александр Бутягин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала