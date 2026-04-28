ФСБ: обменянные молдаване пытались скрыть свою причастность к спецслужбам

Краткий пересказ от РИА ИИ Двоих россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Молдавские разведчики старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Молдавские разведчики, понимая, что они разоблачены, тщательно старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

В спецслужбе рассказали, что двое россиян, возвращенных на родину, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.