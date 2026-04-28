КГБ Белоруссии способствовал возвращению Бутягина в Россию
14:50 28.04.2026 (обновлено: 14:59 28.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение обменянных на офицеров молдавской разведки россиян стало возможным благодаря многоэтапной операции ФСБ и КГБ Белоруссии, сообщили в ФСБ.
  • Среди вернувшихся на родину россиян — археолог Александр Бутягин.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возвращение обменянных на офицеров молдавской разведки россиян на родину стало возможным благодаря многоэтапной операции ФСБ и КГБ Белоруссии, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Возвращение российских граждан домой стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
