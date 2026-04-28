Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, заявил министр обороны Борис Писториус.

ФРГ намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1".

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, которая перерастает в стратегическое сотрудничество, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и всё больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнёрство с Украиной. Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности", - заявил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катариной Райхе.

"Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды", - сообщил глава немецкого МО.

Также, по словам Писториуса, Германия намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1", созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.