Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, заявил министр обороны Борис Писториус.
- ФРГ намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1".
- Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, которая перерастает в стратегическое сотрудничество, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и всё больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнёрство с Украиной. Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности", - заявил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катариной Райхе.
"Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды", - сообщил глава немецкого МО.
Также, по словам Писториуса, Германия намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1", созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.