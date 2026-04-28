Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом - РИА Новости, 28.04.2026
20:40 28.04.2026
Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

Министр обороны Писториус: ФРГ извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, заявил министр обороны Борис Писториус.
  • ФРГ намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1".
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, которая перерастает в стратегическое сотрудничество, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и всё больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнёрство с Украиной. Это не только приносит пользу, но и, естественно, способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности", - заявил Писториус в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катариной Райхе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Захарова: ФРГ стоит заняться безопасностью ЕС, а не милитаризацией Киева
Вчера, 17:54
В этом ключе Писториус обратил внимание на значительную роль обмена опытом между Киевом и Берлином.
"Мы продолжим полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды", - сообщил глава немецкого МО.
Также, по словам Писториуса, Германия намерена рассмотреть присоединение к украинскому кластеру военных разработок "Brave1", созданному для ускорения разработки инновационных систем и внедрения их в войска.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии
27 апреля, 15:46
 
