Во Франции завели дело из-за кражи золотых монет из музея в Реймсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против гражданина Франции, похитившего в музее в Реймсе коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей и продававшего их в РФ, сообщили в пресс-службе ФТС России.
Отмечается, что гражданин Франции, 29-летний Антони Кастелейн являлся сотрудником исторического музея, похитил и незаконно ввез в РФ часть экспонатов музея – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III, стоимость которых оценивается в 53 миллиона рублей.
"В 2023-2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву и для беспрепятственного прохождения таможенного контроля прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В столице он продавал ценности различным нумизматическим организациям, а также частным коллекционерам", - рассказали в ФТС.
Сообщается, что позже от Интерпола была получена ориентировка о розыске похищенных в Реймсе золотых монет. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 79 предметов, подходящих под описание, - согласно экспертизе, 78 из них – оригинальные и являются культурными ценностями, одна монета – копия.
По данному факту возбуждено уголовное дело о статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере, санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.