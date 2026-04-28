Во Франции завели дело из-за кражи золотых монет из музея в Реймсе
11:02 28.04.2026
Во Франции завели дело из-за кражи золотых монет из музея в Реймсе

Во Франции завели дело против гражданина, похитившего монеты из музея в Реймсе

28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции завели уголовное дело против гражданина, похитившего из музея в Реймсе коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей.
  • 29-летний Антони Кастелейн, сотрудник исторического музея, незаконно ввез в Россию золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III и продавал их в Москве.
  • В ходе оперативных мероприятий обнаружили и изъяли 79 предметов, из которых 78 признаны оригинальными и являются культурными ценностями.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против гражданина Франции, похитившего в музее в Реймсе коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей и продававшего их в РФ, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Деятельность гражданина Франции, похитившего из французского государственного музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 миллиона рублей, пресекли сотрудники ФТС России совместно с ФСБ России и МВД России", - говорится в сообщении.
Картина Одалиска на террасе Анри Матисса - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея
29 марта, 21:04
Отмечается, что гражданин Франции, 29-летний Антони Кастелейн являлся сотрудником исторического музея, похитил и незаконно ввез в РФ часть экспонатов музея – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III, стоимость которых оценивается в 53 миллиона рублей.
"В 2023-2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву и для беспрепятственного прохождения таможенного контроля прятал украденные монеты в отделение для мелочи своего кошелька, смешивая их с евроцентами. В столице он продавал ценности различным нумизматическим организациям, а также частным коллекционерам", - рассказали в ФТС.
Сообщается, что позже от Интерпола была получена ориентировка о розыске похищенных в Реймсе золотых монет. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 79 предметов, подходящих под описание, - согласно экспертизе, 78 из них – оригинальные и являются культурными ценностями, одна монета – копия.
По данному факту возбуждено уголовное дело о статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере, санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
Табличка на здании Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Хранитель Мариупольского музея обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов
22 апреля, 08:04
 
