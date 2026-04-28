10:06 28.04.2026 (обновлено: 10:25 28.04.2026)

Путин назвал форум "Открытый диалог" вкладом в справедливую модель развития

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал форум "Открытый диалог" вкладом в формирование справедливой модели глобального развития.
  • Он подчеркнул, что она должна быть основана на принципах равноправия и взаимного уважения.
  • Президент отметил, что форум является пространством профессионального общения без навязывания точек зрения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Форум "Открытый диалог" является вкладом в формирование справедливой модели глобального развития, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран. Форум "Открытый диалог" – это вклад в формирование такой модели", - отметил Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".
Президент назвал форум пространством профессионального общения "без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными".
"Это площадка, где интересные, перспективные идеи начинают свой путь к воплощению в жизни", - отметил глава государства.
Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития
