Путин назвал форум "Открытый диалог" вкладом в справедливую модель развития

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Форум "Открытый диалог" является вкладом в формирование справедливой модели глобального развития, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран. Форум "Открытый диалог" – это вклад в формирование такой модели", - отметил Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".
Президент назвал форум пространством профессионального общения "без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными".
"Это площадка, где интересные, перспективные идеи начинают свой путь к воплощению в жизни", - отметил глава государства.