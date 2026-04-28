00:35 28.04.2026
В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум

Кавказский инвестиционный форум откроет программа Дня молодых предпринимателей

Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье.
  • Форум начинается с программы Дня молодых предпринимателей, направленной на развитие предпринимательских компетенций молодежи и формирование новых точек роста экономики.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 апр – РИА Новости. Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил фонд "Росконгресс".
"Кавказский инвестиционный форум начнется с программы Дня молодых предпринимателей. День молодых предпринимателей объединит образовательные, дискуссионные и практико-ориентированные форматы, направленные на развитие предпринимательских компетенций молодежи и формирование новых точек роста экономики", – говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что молодежь и сектор малого и среднего предпринимательства формируют основу экономики будущего. По его словам, именно в этой среде возникают новые идеи, технологические решения и предпринимательские инициативы, способные обеспечить устойчивое развитие регионов и формирование новых точек экономического роста. Он подчеркнул, что важно создавать условия для запуска проектов, а также выстраивать системную поддержку на всех этапах их развития – от образовательных программ и наставничества до инструментов финансирования и масштабирования.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут тематические дни, посвященные молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
Минеральные ВодыРоссияАлександр НовакМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
