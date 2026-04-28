Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье экс-главу "Фонбета" приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 28.04.2026
В Подмосковье экс-главу "Фонбета" приговорили к восьми годам колонии

В Подмосковье экс-главу "Фонбета" Анохина приговорили к восьми годам колонии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Анохин в суде
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сергей Анохин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии за дачу взятки в особо крупном размере.
  • Также бывший начальник одного из отделений полиции получил 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывший адвокат — семь лет и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам колонии, полицейский и адвокат получили 3,5 лет и более семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.
Гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Анохин, бывший полицейский, а также адвокат в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в даче взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
"Приговором суда бывшему начальнику одного из отделений полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывшему адвокату — семь лет и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей, бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 миллионов рублей с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов", - сказали в ведомстве.
Установлено, что директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в 60 миллионов рублей.
Однако один из посредников и непосредственно оперативник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.
В ходе расследования было проведено более 30 допросов, получены заключения свыше 15 судебных экспертиз, среди которых фоноскопические и компьютерно-технические. Кроме того, как рассказали в главке, в ходе обысков правоохранители нашли 55 миллионов рублей, деньги были обращены в доход государства.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергей АнохинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала