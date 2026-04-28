В Подмосковье экс-главу "Фонбета" приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам колонии, полицейский и адвокат получили 3,5 лет и более семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по области.

Гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Анохин , бывший полицейский, а также адвокат в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в даче взятки в особо крупном размере, в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

"Приговором суда бывшему начальнику одного из отделений полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывшему адвокату — семь лет и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей, бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 миллионов рублей с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов", - сказали в ведомстве.

Установлено, что директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ , связанных с хищением бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников и непосредственно оперативник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.