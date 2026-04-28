Источник: Фицо, скорее всего, приедет в Москву на 9 мая на автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле, сообщил источник.

Фицо не сможет пролететь в Москву над Литвой, Латвией и Эстонией, поэтому выбран наземный маршрут через Польшу и Белоруссию.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что Фицо сможет прилететь и на обычном рейсовом самолете.

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет в Москву на мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, на автомобиле, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Фицо ранее заявил, что Литва Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве . Позже эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера формально еще рассматривает Польша , однако глава МИД республики Радослав Сикорский заявил в понедельник, что данный вопрос "перестал существовать".

Румынию и "Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что наземный маршрут должен пройти через территорию Польши и Белоруссии

"Подобное наземное транзитное путешествие в отличии от пролета самолетом не требует разрешения властей страны, и сложно не позволить премьеру Фицо ехать в Москву на автомобиле", - пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что Фицо сможет прилететь и на обычном рейсовом самолете.

"Фицо может сесть в бизнес-класс на обычный рейсовый самолет и с пересадками добраться до Москвы. Литва, Латвия и Эстония же не смогут закрыть небо для абсолютно всех самолетов из Словакии, это будет просто абсурдно", - сказала Журова в беседе с " Газетой.Ru ".

Также депутат отметила упорство премьер-министра и понимание вклада славянских солдат в победу.

"Сразу видно, что Фицо понимает вклад советского солдата... Для премьер-министра это не просто праздничный день — это возможность отдать дань уважения тем людям, которые сопротивлялись фашизму. Это вызывает уважение", - подчеркнула Журова.