Экс-глава МИД ФРГ усомнился в выживании НАТО
14:38 28.04.2026
Экс-глава МИД ФРГ усомнился в выживании НАТО

Фишер: в будущем НАТО может не выжить как трансатлантический альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выразил сомнение в том, что НАТО сохранится в будущем как трансатлантический альянс.
  • Фишер считает целесообразным существование "европейского НАТО".
  • Он также подчеркнул, что в будущем ФРГ не сможет просто полагаться на США.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах, выразил сомнение в том, что НАТО сохранится в будущем, по крайней мере, как трансатлантический альянс.
"В будущем мы больше не сможем просто полагаться на США. Я сомневаюсь и в том, выживет ли НАТО... По крайней мере как трансатлантический альянс", - заявил Фишер в интервью журналу Spiegel.
При этом экс-министр отметил, что считает целесообразным существование "европейского НАТО".
Во вторник агентство Блумберг передавало, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца относительно положения США в конфликте на Ближнем Востоке грозят усилить раскол в отношениях Соединенных Штатов и Европы.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В миреСШАГерманияБлижний ВостокФридрих МерцЙошка ФишерНАТОДональд Трамп
 
 
