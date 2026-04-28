Более 250 гектаров земли получили фермеры Подмосковья в I квартале

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За первый квартал текущего года крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и сельхозорганизациям Подмосковья, которые участвуют в госпрограмме поддержки сельского хозяйства, выдали в аренду без торгов больше 250 гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"За первые три месяца текущего года в качестве поддержки фермерским хозяйствам региона переданы 253,4 гектара сельхозземли областной собственности", — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что в аренду без проведения торгов фермеры и сельскохозяйственные организации региона получили 18 земельных участков в семи городских и муниципальных округах Подмосковья.

Так, участки предоставлены фермерствам и сельхозорганизациям в округах Чехов, Раменский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Щелково, Подольск и Домодедово.

Больше всего земли для развития сельского хозяйства из собственности Московской области предоставили фермерским хозяйствам в муниципальном округе Чехов – аграриям переданы 11 участков общей площадью 128 гектаров.

Сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, которые получают государственную поддержку, могут взять в аренду земли сельхозназначения из государственной или муниципальной собственности на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора, если участок использовался по назначению, арендатор получает право выкупить его в собственность.