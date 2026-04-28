Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:42 28.04.2026 (обновлено: 14:43 28.04.2026)
Более 250 гектаров земли получили фермеры Подмосковья в I квартале

© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА НовостиРусское Поле
Русское Поле - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За первый квартал текущего года крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и сельхозорганизациям Подмосковья, которые участвуют в госпрограмме поддержки сельского хозяйства, выдали в аренду без торгов больше 250 гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"За первые три месяца текущего года в качестве поддержки фермерским хозяйствам региона переданы 253,4 гектара сельхозземли областной собственности", — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что в аренду без проведения торгов фермеры и сельскохозяйственные организации региона получили 18 земельных участков в семи городских и муниципальных округах Подмосковья.
Так, участки предоставлены фермерствам и сельхозорганизациям в округах Чехов, Раменский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Щелково, Подольск и Домодедово.
Больше всего земли для развития сельского хозяйства из собственности Московской области предоставили фермерским хозяйствам в муниципальном округе Чехов – аграриям переданы 11 участков общей площадью 128 гектаров.
Сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, которые получают государственную поддержку, могут взять в аренду земли сельхозназначения из государственной или муниципальной собственности на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора, если участок использовался по назначению, арендатор получает право выкупить его в собственность.
До 30 апреля включительно в регионе принимают заявки на субсидии для проведения культуртехнических мероприятий. Это расчистка полей от деревьев, кустарников и травы, а также первичная обработка почвы — рыхление, плантаж, землевание и другие работы, которые возвращают землю в сельхозоборот.
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)РаменскийЧеховфермеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала