ЕС использует украинцев как "пушечное мясо", заявил евродепутат - РИА Новости, 28.04.2026
21:38 28.04.2026
ЕС использует украинцев как "пушечное мясо", заявил евродепутат

Делла-Валле: ЕС продолжает использовать украинцев как "пушечное мясо"

Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Данило Делла-Валле заявил, что двадцать пакетов санкций против России не принесли мира и ЕС продолжает использовать украинцев в качестве "пушечного мяса".
  • Он также добавил, что Европа собирается отправить Владимиру Зеленскому еще 90 миллиардов евро на поддержку его "военной машины и коррумпированного, разваливающегося государства"
РИМ, 28 апр - РИА Новости. Двадцать пакетов санкций против России не принесли мира, Европа продолжает использовать украинцев в качестве "пушечного мяса", заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла-Валле в поступившем в РИА Новости заявлении.
"Двадцать пакетов санкций против России не принесли мира, в то время как ближайшее окружение (президента США Дональда - ред.) Трампа продолжает наживаться на спекуляциях на ценах на нефть. Ради иллюзорной военной победы ЕС отказался от всякого посредничества. Четыре года мы ждем хотя бы одной мирной инициативы, но они продолжают поставлять оружие и использовать украинцев в качестве пушечного мяса, чтобы скрыть политическую несостоятельность европейских лидеров", - заявил он на пленарном заседании Европарламента.
По его словам, Европа собирается отправить Владимиру Зеленскому еще 90 миллиардов евро на поддержку его "военной машины и коррумпированного, разваливающегося государства".
"Но ресурсов нет, учитывая, что из-за его внешнеполитических решений ЕС находится на грани рецессии. Эти лидеры - величайшая катастрофа для европейских граждан со времен окончания Второй мировой войны, и им было бы разумно отправиться по домам", - сказал Делла-Валле.
На прошлой неделе страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
