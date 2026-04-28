Президент Эстонии призвал ЕС разработать план по взаимодействию с Россией

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюзу необходимо уже сейчас начать разрабатывать планы по взаимодействию с Россией, заявил президент Эстонии Алар Карис.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов. Он также призвал ЕС к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.