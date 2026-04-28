Президент Эстонии призвал ЕС разработать план по взаимодействию с Россией - РИА Новости, 28.04.2026
16:11 28.04.2026
Президент Эстонии призвал ЕС разработать план по взаимодействию с Россией

Флаги Эстонии и ЕС. Архивное фото
  • Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз начать разрабатывать планы по взаимодействию с Россией.
  • Алар Карис подчеркнул, что процессы в ЕС занимают много времени, поэтому начинать разработку планов нужно уже сейчас.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюзу необходимо уже сейчас начать разрабатывать планы по взаимодействию с Россией, заявил президент Эстонии Алар Карис.
"У нас должны быть собственные планы в отношении России. Эти планы нужно начинать разрабатывать прямо сейчас, потому что процессы в ЕС занимают много времени", - сказал Карис в интервью финской телерадиокомпании Yle.
Эстонский президент, говоря о том, что Брюсселю необходимо самостоятельно планировать связи с РФ, отметил, что ЕС "очень много" инвестировал в поддержку Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов. Он также призвал ЕС к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
