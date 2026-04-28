В Словакии заявили, что запасы газа в ЕС малы

БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Европейский союз завершил зиму с низким уровнем запасов газа, наполнить европейские хранилища из-за приостановки производства СПГ в Катаре в результате конфликта на Ближнем Востоке будет сложно, таким мнением поделился с РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.

"Европа завершила зиму с очень низким уровнем запасов природного газа, около 23%. Заполнение хранилищ не будет простым по двум причинам. Во-первых, выпал поставщик Катар (7% поставок в ЕС), заменить его другим поставщиком СПГ будет непросто. Во-вторых, ценовая разница на летний и зимний газ является минимальной, что не мотивирует трейдеров заполнять хранилища", - сказал Квасньовский РИА Новости.