В Словакии заявили, что запасы газа в ЕС малы

БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Европейский союз завершил зиму с низким уровнем запасов газа, наполнить европейские хранилища из-за приостановки производства СПГ в Катаре в результате конфликта на Ближнем Востоке будет сложно, таким мнением поделился с РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"Европа завершила зиму с очень низким уровнем запасов природного газа, около 23%. Заполнение хранилищ не будет простым по двум причинам. Во-первых, выпал поставщик Катар (7% поставок в ЕС), заменить его другим поставщиком СПГ будет непросто. Во-вторых, ценовая разница на летний и зимний газ является минимальной, что не мотивирует трейдеров заполнять хранилища", - сказал Квасньовский РИА Новости.
Раньше Катар обеспечивал около 7% европейского импорта СПГ, или 3,5% от всего спроса на природный газ в регионе. По оценкам ACER, к 2026 году ЕС должен был получить по контрактам 21,5 миллиарда кубометров катарского газа. Если эти объемы поступят в Европу, на спотовом рынке (рынке немедленной поставки) региону потребуется дополнительно лишь 40 миллиардов кубометров газа. Но если катарский экспорт не восстановится до конца года, Европе придется искать уже 56 миллиардов кубометров СПГ на споте. По данным ACER, это усилит конкуренцию Евросоюза с Азией за поставки СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
SPNZ - это независимое объединение компаний и специалистов, работающих в газовой и нефтяной отрасли Словакии, его членами являются компании, которые продают, распределяют и транспортируют газ и нефть, а также поставщики оборудования и услуг в этой сфере.