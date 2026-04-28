FT узнала о реакции европейских авиакомпаний на кризис с ценами на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские авиакомпании используют рост цен на топливо, чтобы добиться отмены ряда правил, которые мешают их деятельности.

Авиакомпании выступают против планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе, так как это может нарушить их бизнес-модель.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские авиакомпании используют ситуацию роста цен, чтобы оказать давление на власти Евросоюза и Британию с целью отмены ряда мешающей их деятельности регламентаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

"Европейские авиакомпании используют кризис цен на топливо, чтобы оказать давление на Великобританию Брюссель с целью отмены ряда правил, против которых они выступают, включая планы разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе", - передает газета.

Хотя некоторые авиакомпании уже позволяют это, лоукостеры утверждают, что такие правила вынудят их повысить цены и нарушат бизнес-модель, основанную на быстрой посадке и высадке пассажиров.

Кроме того, авиакомпании добиваются изменений в правилах "танкеринга", ограничивающих заправку самолетов там, где это дешевле.

Лоббистские группы предупреждают, что подобные нормы ставят авиакомпании ЕС и Великобритании в невыгодное положение по сравнению с международными конкурентами, особенно при удвоении цен на авиационное топливо за последние недели.

Ряд крупных игроков уже столкнулся с финансовыми трудностями. Так, Еasy Jet предупредила о более значительных, чем ожидалось, убытках в весенний период, а Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов, объяснив это нерентабельностью из-за высоких цен на топливо. Virgin Atlantic также заявила о рисках сложности выхода на прибыль в текущем году.