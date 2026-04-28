FT узнала о реакции европейских авиакомпаний на кризис с ценами на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские авиакомпании используют рост цен на топливо, чтобы добиться отмены ряда правил, которые мешают их деятельности.
- Авиакомпании выступают против планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе, так как это может нарушить их бизнес-модель.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские авиакомпании используют ситуацию роста цен, чтобы оказать давление на власти Евросоюза и Британию с целью отмены ряда мешающей их деятельности регламентаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.
"Европейские авиакомпании используют кризис цен на топливо, чтобы оказать давление на Великобританию и Брюссель с целью отмены ряда правил, против которых они выступают, включая планы разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе", - передает газета.
Хотя некоторые авиакомпании уже позволяют это, лоукостеры утверждают, что такие правила вынудят их повысить цены и нарушат бизнес-модель, основанную на быстрой посадке и высадке пассажиров.
Кроме того, авиакомпании добиваются изменений в правилах "танкеринга", ограничивающих заправку самолетов там, где это дешевле.
Лоббистские группы предупреждают, что подобные нормы ставят авиакомпании ЕС и Великобритании в невыгодное положение по сравнению с международными конкурентами, особенно при удвоении цен на авиационное топливо за последние недели.
Ряд крупных игроков уже столкнулся с финансовыми трудностями. Так, Еasy Jet предупредила о более значительных, чем ожидалось, убытках в весенний период, а Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов, объяснив это нерентабельностью из-за высоких цен на топливо. Virgin Atlantic также заявила о рисках сложности выхода на прибыль в текущем году.
Как передает газета, в Евросоюзе со своей стороны пока не готовы к полноценному пересмотру законодательства, однако допускают временные послабления. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что власти могут ослабить требования в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
