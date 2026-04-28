Рейтинг@Mail.ru
FT узнала о реакции европейских авиакомпаний на кризис с ценами на топливо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 28.04.2026 (обновлено: 11:06 28.04.2026)
FT узнала о реакции европейских авиакомпаний на кризис с ценами на топливо

FT: авиакомпании в Европе пытаются надавить на власти ЕС из-за цен на топливо

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские авиакомпании используют рост цен на топливо, чтобы добиться отмены ряда правил, которые мешают их деятельности.
  • Авиакомпании выступают против планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе, так как это может нарушить их бизнес-модель.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские авиакомпании используют ситуацию роста цен, чтобы оказать давление на власти Евросоюза и Британию с целью отмены ряда мешающей их деятельности регламентаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.
"Европейские авиакомпании используют кризис цен на топливо, чтобы оказать давление на Великобританию и Брюссель с целью отмены ряда правил, против которых они выступают, включая планы разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь на каждом рейсе", - передает газета.
Хотя некоторые авиакомпании уже позволяют это, лоукостеры утверждают, что такие правила вынудят их повысить цены и нарушат бизнес-модель, основанную на быстрой посадке и высадке пассажиров.
Кроме того, авиакомпании добиваются изменений в правилах "танкеринга", ограничивающих заправку самолетов там, где это дешевле.
Лоббистские группы предупреждают, что подобные нормы ставят авиакомпании ЕС и Великобритании в невыгодное положение по сравнению с международными конкурентами, особенно при удвоении цен на авиационное топливо за последние недели.
Ряд крупных игроков уже столкнулся с финансовыми трудностями. Так, Еasy Jet предупредила о более значительных, чем ожидалось, убытках в весенний период, а Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов, объяснив это нерентабельностью из-за высоких цен на топливо. Virgin Atlantic также заявила о рисках сложности выхода на прибыль в текущем году.
Как передает газета, в Евросоюзе со своей стороны пока не готовы к полноценному пересмотру законодательства, однако допускают временные послабления. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что власти могут ослабить требования в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
В миреВеликобританияБрюссельЕвросоюзLufthansaVirgin AtlanticВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала