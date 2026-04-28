Финский политик заявил о провале ЕС после признания Мерца об уступках Киева
10:48 28.04.2026
Финский политик заявил о провале ЕС после признания Мерца об уступках Киева

Мема: слова Мерца о территориальных уступках Украины говорят о провале Европы

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Фридрих Мерц. Архивное фото
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости территориальных уступок со стороны Украины говорят о политическом провале Европы.
  • Мема отметил, что позиция европейских лидеров по урегулированию украинского конфликта начинает меняться.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который наконец признал, что Киеву все же придется идти на уступки ради урегулирования, говорят о политическом провале Европы.
Ранее Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. Также Мерц назвал январь 2028 года нереалистичным сроком для вступления Украины в ЕС.
"Это называется политическим провалом, величайшим провалом Европы за десятилетия. В тот момент, когда Украина начнет вести переговоры, это станет политическим концом в Евросоюзе для таких людей, как Мерц", - написал политик в соцсети X, комментируя заявление канцлера ФРГ.
Он добавил, что позиция европейских лидеров по урегулированию украинского конфликта начала меняться. "Позиция лидеров ЕС начинает меняться. В какой-то момент придется вести переговоры", - написал политик.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Ее нет". В Европе сделали тревожное заявление об Украине
25 апреля, 16:00
 
