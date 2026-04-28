Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема считает, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости территориальных уступок со стороны Украины говорят о политическом провале Европы.
- Мема отметил, что позиция европейских лидеров по урегулированию украинского конфликта начинает меняться.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который наконец признал, что Киеву все же придется идти на уступки ради урегулирования, говорят о политическом провале Европы.
Он добавил, что позиция европейских лидеров по урегулированию украинского конфликта начала меняться. "Позиция лидеров ЕС начинает меняться. В какой-то момент придется вести переговоры", - написал политик.
