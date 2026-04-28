Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 28.04.2026
Пиотровский выразил благодарность Путину за освобождение Бутягина

© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы.
  • Археолог Александр Бутягин был обменен на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
  • Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи", - сказал Пиотровский, слова которого приводятся в канале Эрмитажа на платформе "Макс".
Отмечается, что Эрмитаж благодарит правительства, дипломатические службы и другие профильные ведомства России и Белоруссии, а также научное сообщество и всех, кто оказывал помощь Бутягину и переживал за его судьбу.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
РоссияБелоруссияПольшаАлександр БутягинМихаил ПиотровскийВладимир ПутинГосударственный ЭрмитажФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала