Пиотровский выразил благодарность Путину за освобождение Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи", - сказал Пиотровский, слова которого приводятся в канале Эрмитажа на платформе "Макс".
Отмечается, что Эрмитаж благодарит правительства, дипломатические службы и другие профильные ведомства России и Белоруссии, а также научное сообщество и всех, кто оказывал помощь Бутягину и переживал за его судьбу.