Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мирный атом остается надежным источником чистой энергии на фоне турбулентности в производстве нефти и газа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще о такой отрасли, как атомная энергетика. Друзья, в то время как производство и транспортировка углеводородов, как вы видите, в мире переживают очередной виток турбулентности, мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии", - сказал Мишустин в ходе открытия.
Глава правительства подчеркнул, что, по прогнозам Международного агентства по атомной энергии, установленная мощность атомных электростанций по всему миру к 2050 году вырастет почти в три раза, и такая генерация будет составлять около 13% от общемировой в этой сфере.