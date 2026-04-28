12:44 28.04.2026
Мирный атом остается надежным источником чистой энергии, заявил Мишустин

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мирный атом остается надежным источником чистой энергии.
  • Он подчеркнул, что производство и транспортировка углеводородов переживают очередной виток турбулентности.
  • По прогнозам Международного агентства по атомной энергии, установленная мощность атомных электростанций по всему миру к 2050 году вырастет почти в три раза.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мирный атом остается надежным источником чистой энергии на фоне турбулентности в производстве нефти и газа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Еще о такой отрасли, как атомная энергетика. Друзья, в то время как производство и транспортировка углеводородов, как вы видите, в мире переживают очередной виток турбулентности, мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии", - сказал Мишустин в ходе открытия.
Глава правительства подчеркнул, что, по прогнозам Международного агентства по атомной энергии, установленная мощность атомных электростанций по всему миру к 2050 году вырастет почти в три раза, и такая генерация будет составлять около 13% от общемировой в этой сфере.
