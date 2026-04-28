МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система центров поддержки экспорта переходит в новый формат, требования к ним теперь устанавливает Минпромторг РФ, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

На полях Петербургского экспортного форума "Сделано в России" состоялась сессия "Планы и перспективы развития инфраструктуры поддержки экспорта в субъектах Российской Федерации". Ее модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

"С 1 апреля 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которыми требования к Центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) теперь устанавливает Минпромторг России", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

"Региональные центры поддержки экспорта – это критический важный элемент системы развития несырьевого неэнергитического экспорта России. Они не просто предоставляют бизнесу консультации, а обеспечивают комплексную поддержку на всех этапах выхода на международную арену: от анализа спроса в той или иной стране и сертификации продукции, дософинансирования логистических затрат", – отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Андрей Миронов.

"Благодаря их работе малые и средние региональные предприятия успешно выходят и осваивают перспективные зарубежные рынки. Развитие ЦПЭ остается одной из наших ключевых задач и приоритетом до 2030 года", - добавил он.

Также в ходе сессии ЦПЭ были презентованы возможности АНО "Центр по внешней торговле" при Минпромторге РФ.

"Современная система поддержки экспорта должна базироваться на четкой и слаженной работе федерального и регионального уровней управления. Состоявшееся сегодня общение с региональными центрами поддержки экспорта – продуктивный формат для обмена мнениями и лучшими практиками. Коллегам из регионов была представлена линейка мер поддержки, реализуемых Центром по внешней торговле: от аналитики и проверки зарубежных контрагентов до сервисов в области финансов, логистики, а также локализации за рубежом. Уверен, нам удастся выстроить эффективный диалог с регионами в интересах дальнейшего наращивания несырьевого неэнергетического экспорта", – заявил директор АНО "Центр по внешней торговле" Константин Ким.

Организаторами выступили АНО "Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие более 80 представителей ЦПЭ и уполномоченных исполнительных органов из 80 регионов страны.