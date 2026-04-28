Рейтинг@Mail.ru
Система центров поддержки экспорта переходит в новый формат - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 28.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система центров поддержки экспорта переходит в новый формат, требования к ним теперь устанавливает Минпромторг РФ, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
На полях Петербургского экспортного форума "Сделано в России" состоялась сессия "Планы и перспективы развития инфраструктуры поддержки экспорта в субъектах Российской Федерации". Ее модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
"С 1 апреля 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которыми требования к Центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) теперь устанавливает Минпромторг России", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
"Региональные центры поддержки экспорта – это критический важный элемент системы развития несырьевого неэнергитического экспорта России. Они не просто предоставляют бизнесу консультации, а обеспечивают комплексную поддержку на всех этапах выхода на международную арену: от анализа спроса в той или иной стране и сертификации продукции, дософинансирования логистических затрат", – отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Андрей Миронов.
"Благодаря их работе малые и средние региональные предприятия успешно выходят и осваивают перспективные зарубежные рынки. Развитие ЦПЭ остается одной из наших ключевых задач и приоритетом до 2030 года", - добавил он.
Также в ходе сессии ЦПЭ были презентованы возможности АНО "Центр по внешней торговле" при Минпромторге РФ.
"Современная система поддержки экспорта должна базироваться на четкой и слаженной работе федерального и регионального уровней управления. Состоявшееся сегодня общение с региональными центрами поддержки экспорта – продуктивный формат для обмена мнениями и лучшими практиками. Коллегам из регионов была представлена линейка мер поддержки, реализуемых Центром по внешней торговле: от аналитики и проверки зарубежных контрагентов до сервисов в области финансов, логистики, а также локализации за рубежом. Уверен, нам удастся выстроить эффективный диалог с регионами в интересах дальнейшего наращивания несырьевого неэнергетического экспорта", – заявил директор АНО "Центр по внешней торговле" Константин Ким.
Организаторами выступили АНО "Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли участие более 80 представителей ЦПЭ и уполномоченных исполнительных органов из 80 регионов страны.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала