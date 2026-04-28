Эксперты: универсальные бизнес-аналитики перестроят российский ИТ-ландшафт

В российской ИТ-отрасли на смену узким специалистам приходят универсальные архитекторы процессов, выстраивающие целостную технологическую картину. На первый план выходят бизнес-аналитики нового поколения, способные стать ключевым звеном в обеспечении технологического суверенитета, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Эволюция профессии

Пять лет назад спрос на аналитиков жестко привязывался к индустрии: требовались эксперты строго в финтехе или только в ритейле. Сейчас этот подход теряет актуальность: отраслевая специфика меняется быстрее, чем идут проектные циклы, считает начальник управления цифровой стратегии "Росатома" Диана Сюняева.

В приоритете - специалисты, владеющие универсальными инструментами анализа и способные оперативно осваивать новую предметную область. В результате ценность аналитика, как стратегического партнера бизнеса определяется не стажем в конкретной отрасли, а скоростью мышления, глубиной анализа и способностью работать на стыке методологии и реальных бизнес-задач.



"В настоящее время бизнес-аналитики становятся ключевыми участниками процессов цифровой трансформации. Сегодня востребованы специалисты с системным мышлением, способные эффективно работать в разных отраслевых контекстах: от финансового сектора до логистики. Их ключевая задача - за ограниченное время провести декомпозицию бизнес-процессов и найти новые точки роста", – поясняет Сюняева.

Перестройка бизнес-процессов: кейс "Росатома"

Руководители "Росатома" одними из первых пришли к заключению, что для цифровой трансформации недостаточно лишь приобрести оборудование и программное обеспечение. Приоритетом в госкорпорации стала перестройка ключевых бизнес-процессов и встраивание цифровых решений в сквозную логику управления - от стратегии до операционной деятельности.

Так, в рамках Единой цифровой стратегии (ЕЦС) "Росатом" приступил к переводу сложнейших процессов с платформ SAP и Oracle на отечественные решения. При этом эффективность подобных изменений оценивается по измеримым показателям: времени выполнения операций, скорости обработки данных и пропускной способности систем. Ежегодно в контуре "Росатома" единовременно реализуется более 300 новых ИТ-проектов. При этом работа бизнес-аналитиков "Гринатома" по выявлению рутинных операций для последующей роботизации позволила сэкономить отрасли более 380 fte ("эквивалентов полной занятости"). Программные роботы заменили ручной труд, однако их эффективность стала возможна только после предварительного реинжиниринга процессов.

По мнению директора по маркетингу "Группы Астра" Александра Гутина, переход на отечественную платформу часто становится стресс-тестом для компании.

"Так, например, успех внедрения Astra Linux в значительной степени определяется не качеством программного кода, а глубиной предварительного аудита инфраструктуры. На этом этапе роль бизнес-аналитика выходит на первый план. Требуется специалист, способный охватить всю архитектуру решения - от операционной системы до пользовательских интерфейсов - и обеспечить баланс между требованиями информационной безопасности и эргономикой рабочих мест. В результате бизнес-аналитик трансформируется из посредника между бизнесом и ИТ в интегратора, учитывающего интересы безопасности, эксплуатации и пользователей", - сказал он.

Новая культура найма

Как отмечают эксперты, в настоящее время рынок перегрет: компании больше не могут позволить себе нанимать аналитиков, которые будут год изучать отрасль. Как следствие, меняется парадигма найма.

"Роль бизнес-аналитика в ИТ меняется, так как продолжают меняться требования ко многим специалистам с появлением новых технологий. Бизнес-аналитик сегодня должен уметь многое – понимать процессы разработки, быть отчасти архитектором, хорошо коммуницировать и многое другое. Поиск готовых отраслевых экспертов зашел в тупик. Работодатели перестали ориентироваться лишь на опыт работы в определенной отрасли. На первый план выходят гибкость и владение широким инструментарием: BPMN, UML, SQL, Python. Бизнес-аналитик-универсал становится ключевым активом. Специалист, способный сегодня оптимизировать складские процессы, а завтра внедрять ИИ в клиентский сервис, стоит дороже узкоспециализированного эксперта, и приносит бизнесу кратно большую пользу", - говорит руководитель ИТ-образования в "Газпром нефти" Леонид Потапов.

Меняется и логика формирования команд. Компании все чаще делают ставку на гибкие кросс-функциональные группы, где универсальные аналитики выступают связующим звеном между ИТ, бизнесом и управлением. Параллельно компании развивают внутренний потенциал. Крупные организации инвестируют в обучение сотрудников методологиям и инструментам, исходя из того, что необходимый отраслевой контекст они смогут освоить уже в процессе работы.

"Развитию образования в сфере бизнес-аналитики очень помогла бы база кейсов и лучших практик – нестандартных решений, реализованных на российском рынке, доступная для всех. При этом доступ в эту базу даже не обязательно должен быть бесплатным. Бизнес-аналитика невозможно обучить только по книгам, реальные бизнес-кейсы — необходимая часть образования. Если не давать студенту задачи из практики, его придется учить на работе заново. А это в текущих условиях нехватки кадров на рынке совершенно неприемлемо. Таким образом, от включения в обучение максимального количества реальных задач в конечном счете выигрывают все — и студенты и работодатели, и вузы", - сказал глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт "Яков и Партнеры" Илья Иванинский.

Бизнес-аналитик новой формации должен не только уметь решать текущие задачи, но и смотреть в будущее, добавляет руководитель образовательных программ компании Positive Technologies Анастасия Федорова.

"Роль бизнес-аналитика – кросс-функциональная роль. Как разработчик ПО, мы работаем с обратной связью заказчиков, ориентируемся на требования регуляторов и инвестируем усилия в развитие компетенций бизнес-аналитиков. При этом важно учитывать не только текущие потребности, но и смотреть в будущее, обеспечить такую подготовку специалиста, чтобы он мог ориентироваться не только в бизнес-процессах, подходах к защите инфраструктуры, ПО и данных, но и был способен предложить актуальное и в среднесрочной перспективе решение, позволяющее максимально эффективно адаптировать современные технологии под специфику нашей работы и корпоративного ИТ/ИБ ландшафта", - указывает Федорова.

Новые алгоритмы технологического суверенитета

По словам экспертов, одним из ключевых рисков при достижении технологического суверенитета остается перенос западной логики в российские разработки без ее переосмысления. Именно на этом этапе бизнес-аналитик выступает своего рода идеологом продукта, закладывающим основы его архитектуры.

"На российском рынке представлено более 31 тысячи программных продуктов, это гетерогенная среда, ориентироваться в которой как раз помогают аналитики, поэтому спрос на них будет расти. Технологический суверенитет предполагает не просто создание аналогов западного ПО, а разработку собственных, более эффективных алгоритмов и моделей работы. Сегодня востребованы специалисты, способные переосмысливать устоявшиеся подходы и проектировать архитектуру решений, исходя из приоритетов национальной экономики и требований информационной безопасности. В этом смысле бизнес-аналитик становится первым звеном в обеспечении технологического суверенитета", - уверен исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.