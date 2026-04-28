02:07 28.04.2026
Экс-генсек НАТО призвал власти Британии отдать приоритет тратам на оборону

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон призвал власти Великобритании отдать приоритет тратам на оборону, а не на социальное обеспечение.
  • Робертсон в настоящее время является ведущим автором правительственного доклада по вопросам обороны.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший генсек НАТО, британец Джордж Робертсон призвал власти Великобритании отдать приоритет тратам на оборону, а не на социальное обеспечение.
"(Бюджет на социальное обеспечение - ред.) в пять раз превышает наши расходы на оборону... Уверены ли мы, что это правильный приоритет? ... Ответственность правительства заключается в защите и безопасности населения, и это должно быть на первом месте, а другие статьи бюджетных расходов идут потом", - приводит слова Робертсона газета Times.
Как уточняет издание, Робертсон в настоящее время является ведущим автором правительственного доклада по вопросам обороны.
В 2025 году СМИ сообщили, что глава генштаба ВС Британии Ричард Найтон предупредил власти о дефиците в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (38 миллиардов долларов) в плане оборонных инвестиций, который готовит правительство. В феврале портал i Paper со ссылкой на осведомленные источники и экспертов заявил, что Великобритания вряд ли сможет поднять оборонные расходы до 3% ВВП к 2029 году из-за непонимания того, откуда взять необходимое финансирование.
При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер в феврале заявил, что правительство намерено ускорить рост расходов на оборону. Ранее британские СМИ сообщили, что правительство рассматривает возможность наращивания доли ВВП, расходуемой на оборону, раньше срока. Ранее планировалось довести долю обороны в ВВП до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.
