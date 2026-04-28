Мишустин назвал отрасли экономики, которые определят облик завтрашнего дня
13:22 28.04.2026 (обновлено: 14:27 28.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Михаил Мишустин на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил, что облик завтрашнего дня определят несколько отраслей экономики, ключевая среди них — робототехника.
  • Также в будущем будут востребованы биотехнологии, цифровая трансформация, производство накопительной энергии, кибербезопасность, новая мобильность, полупроводниковая индустрия и атомная сфера.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Облик завтрашнего дня определят несколько отраслей экономики, ключевая среди них — робототехника, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Мировой рынок промышленных роботов будет расти в среднем на 20-25% в год в течение следующего десятилетия. Внедрение таких машин дает ряд преимуществ — ускоряет выпуск продукции, помогает персоналу с выполнением рутинных задач, обеспечивает более стабильное качество, его контроль", — рассказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Глава правительства назвал перспективными цифровую трансформацию, производство накопительной энергии и кибербезопасность.
«
"Следующее направление, которое выделю, — это так называемая новая мобильность. Рынок возник на стыке цифровых технологий и транспорта. Сюда относятся и автономные машины, и работающие на электродвигателях, индивидуальные современные средства передвижения, а также самые различные сервисы, которые упрощают поездки", — пояснил Мишустин.
По словам премьера, в будущем также будут востребованы промышленные и потребительские биотехнологии, полупроводниковая индустрия и атомная отрасль.
«

"В то время как производство и транспортировка углеводородов переживают очередной виток турбулентности, мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии", — добавил он.

Мишустин уточнил, что до 2032 года в российскую экономику нужно привлечь более 12 миллионов работников. Среди приоритетных отраслей: обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, сфера информации и связи.
Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля на площадке Манежа. Лекторами в столице выступят военные, журналисты, политики, ученые, спортсмены, артисты. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Мероприятие проводят в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов.
