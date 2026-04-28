Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: МФЦ построят по КРТ рядом с транспортным хабом "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 28.04.2026 (обновлено: 09:06 28.04.2026)
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Шестиэтажный многофункциональный центр построят по проекту комплексного развития территории рядом с пересадочным узлом "Кленовый бульвар" в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новый проект КРТ направлен на развитие инфраструктуры пересадочного узла "Кленовый бульвар" в Нагатинском Затоне. На входящем в состав хаба участке площадью более двух гектаров планируется возвести шестиэтажный многофункциональный центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Речь идет об участке на пересечении Кленового бульвара и улицы Новинки. Попасть в МФЦ, как отметил замглавы города, можно будет или через выход со строящейся станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской ветки метрополитена, или со стороны музея-заповедника "Коломенское".
В многофункциональном центре, как уточнили в департаменте градостроительной политики, запроектированы помещения под офисы, магазины, кафе, всего там создадут порядка двух тысяч рабочих мест. Предусмотрено также появление паркинга на 435 машино-мест.
В проект, завершить который планируется в течение шести лет, будет вложено 25 миллиардов рублей, его ежегодный бюджетный эффект превысит 932 миллиона рублей, добавил заммэра столицы.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала