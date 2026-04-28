© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: МФЦ построят по КРТ рядом с транспортным хабом "Кленовый бульвар"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Шестиэтажный многофункциональный центр построят по проекту комплексного развития территории рядом с пересадочным узлом "Кленовый бульвар" в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Новый проект КРТ направлен на развитие инфраструктуры пересадочного узла "Кленовый бульвар" в Нагатинском Затоне. На входящем в состав хаба участке площадью более двух гектаров планируется возвести шестиэтажный многофункциональный центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Речь идет об участке на пересечении Кленового бульвара и улицы Новинки. Попасть в МФЦ, как отметил замглавы города, можно будет или через выход со строящейся станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской ветки метрополитена, или со стороны музея-заповедника "Коломенское".

В многофункциональном центре, как уточнили в департаменте градостроительной политики, запроектированы помещения под офисы, магазины, кафе, всего там создадут порядка двух тысяч рабочих мест. Предусмотрено также появление паркинга на 435 машино-мест.

В проект, завершить который планируется в течение шести лет, будет вложено 25 миллиардов рублей, его ежегодный бюджетный эффект превысит 932 миллиона рублей, добавил заммэра столицы.