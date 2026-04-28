Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды "Джермук" в Россию
17:49 28.04.2026 (обновлено: 17:56 28.04.2026)
© Sputnik / Andranik GhazaryanМинеральная вода "Джермук"
Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды "Джермук" в Россию.
  • Меру приняли из-за возможного вреда здоровью россиян
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук" на территории РФ из-за возможного вреда здоровью граждан, в ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
«
"Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды "Джермук". В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ Роспотребнадзором направлена информация в "Оператор-ЦРПТ" с целью приостановить возможность реализации минеральной воды "Джермук", ввезенной в Россию", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее государственная система маркировки "Честный знак" сообщала, что приостановила продажу минеральной воды "Джермук" армянского производства по поручению Роспотребнадзора. При этом армянская сторона не получала официальной информации о приостановке в РФ продажи воды "Джермук", сообщал ранее во вторник инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
