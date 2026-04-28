В Рязанской области три человека погибли в ДТП

РЯЗАН, 28 апр - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 20.30 мск на 407 километре автодороги М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. Столкнулись Renault Logan под управлением 63-летнего водителя и "ГАЗель" под управлением 45-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщило УМВД на платформе "Макс".
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
