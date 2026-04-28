В Рязанской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.04.2026
23:39 28.04.2026
В Рязанской области три человека погибли в ДТП

МВД: в Рязанской области три человека погибли в ДТП

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием Renault Logan и «ГАЗели».
  • В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
РЯЗАН, 28 апр - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 20.30 мск на 407 километре автодороги М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. Столкнулись Renault Logan под управлением 63-летнего водителя и "ГАЗель" под управлением 45-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщило УМВД на платформе "Макс".
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
