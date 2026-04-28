ВСУ атаковали школу в Донецке

ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Школа в Донецке получила повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате атаки вражеского БПЛА в Калининском районе повреждено остекление здания младшей школы №20", – написал Кулемзин в своем Тelegram-канале.
22 июня 2022, 17:18