Рейтинг@Mail.ru
Директор Долиной опроверг сообщения о плохом самочувствии певицы - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:16 28.04.2026
Директор Долиной опроверг сообщения о плохом самочувствии певицы

Директор Долиной опроверг данные о самочувствии певицы: чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина чувствует себя хорошо, с ней все нормально, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине.
"Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистом, психологическая. Если серьезно, то все нормально. Спасибо за беспокойство", - сказал он, комментируя состояние артистки.
Пудовкин напомнил, что существует этика сохранения персональных данных, особенно тех, которые касаются медицины. "Давайте уважать друг друга и артистов в том числе. Они тоже живые люди", - подчеркнул он.
Кроме того, директор артистки отметил, что выступление Долиной, которое запланировано на 29 апреля в Москве, состоится без изменений.
"Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра и часовая программа с джазовыми композициями", - заключил он.
ШоубизМоскваРоссияЛариса ДолинаСергей Пудовкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала