Директор Долиной опроверг сообщения о плохом самочувствии певицы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина чувствует себя хорошо, с ней все нормально, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долиной стало плохо в ее квартире в Москве . Якобы артистка вызвала скорую помощь из-за болей в спине.

"Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистом, психологическая. Если серьезно, то все нормально. Спасибо за беспокойство", - сказал он, комментируя состояние артистки.

Пудовкин напомнил, что существует этика сохранения персональных данных, особенно тех, которые касаются медицины. "Давайте уважать друг друга и артистов в том числе. Они тоже живые люди", - подчеркнул он.

Кроме того, директор артистки отметил, что выступление Долиной, которое запланировано на 29 апреля в Москве, состоится без изменений.