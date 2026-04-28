Адвокат назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья - РИА Новости, 28.04.2026
02:05 28.04.2026 (обновлено: 08:31 28.04.2026)
Адвокат назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья

Юрист Яковлева: собственнику жилья нельзя терять акт приема-передачи помещения

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собственник жилья должен сохранять ключевые документы, чтобы защитить свои права.
  • Адвокат Анастасия Яковлева отметила важность документа об оплате и акта приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника.
  • Необходимо хранить документ о возникновении права собственности, выписку из ЕГРН, а также чеки об оплате ЖКУ за три года и документы на счетчики.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Собственник жилья несёт полную ответственность за его содержание, и потеря ключевых документов может лишить его возможности защитить свои права. О самых важных бумагах агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
"Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, позволяет снять с себя ответственность за коммунальные долги предыдущего собственника и за скрытые недостатки жилья", — пояснила эксперт.
По словам Яковлевой, обязательно нужно хранить документ о возникновении права собственности (договор купли-продажи, дарения, наследство и т.д.), а также выписку из ЕГРН. Для квартир с перепланировкой необходимы документы о её согласовании, особенно если затрагивались газовые трубы. Технический паспорт из БТИ поможет в спорах о переустройстве.
Также стоит сохранять чеки об оплате ЖКУ за три года и документы на счётчики — они подтвердят их исправность. Без этих бумаг отстаивать свои интересы в суде или перед госорганами будет крайне сложно.
ЖильеАнастасия ЯковлеваБТИРоссия
 
 
