Гатилов назвал ситуацию вокруг ДНЯО тревожной

ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - тревожная, страны Запада стремятся политизировать работу "на площадке" Договора, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Скажу честно, ситуация вокруг Договора - тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору", - сказал дипломат.

Гатилов отметил, что конференция начинается в условиях крайне напряженной международной политической обстановки и острых противоречий между государствами-участниками Договора.

"Очевидно, что такой неблагоприятный внешний фон окажет самое непосредственное влияние на характер дискуссий", - указал он.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.