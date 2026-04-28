Гатилов назвал ситуацию вокруг ДНЯО тревожной

ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - тревожная, страны Запада стремятся политизировать работу "на площадке" Договора, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
НАТО сохранит приверженность ДНЯО, говорится в заявлении
21 апреля, 10:19
"Скажу честно, ситуация вокруг Договора - тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору", - сказал дипломат.
Гатилов отметил, что конференция начинается в условиях крайне напряженной международной политической обстановки и острых противоречий между государствами-участниками Договора.
"Очевидно, что такой неблагоприятный внешний фон окажет самое непосредственное влияние на характер дискуссий", - указал он.
Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.