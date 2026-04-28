Рейтинг@Mail.ru
В ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали в результате атак ВСУ - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 28.04.2026
В ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали в результате атак ВСУ

Пушилин: в ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали в результате атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кураховском муниципальном округе ДНР один человек погиб в результате атаки ударного БПЛА ВСУ.
  • Еще четыре человека получили ранения средней степени тяжести, также повреждены школа, жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек в Кураховском муниципальном округе ДНР погиб, еще четыре мирных жителя пострадали во вторник в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.
"На автодороге Курахово - Донецк в Кураховском муниципальном округе в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автомобилю погиб мужчина 1957 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получили мужчины 1986, 1989 года рождения и два мужчины 1992 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о повреждениях школы и жилого дома в Калининском районе Донецка, и объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКураховоДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала