В ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали в результате атак ВСУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек в Кураховском муниципальном округе ДНР погиб, еще четыре мирных жителя пострадали во вторник в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.
"На автодороге Курахово - Донецк в Кураховском муниципальном округе в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автомобилю погиб мужчина 1957 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получили мужчины 1986, 1989 года рождения и два мужчины 1992 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о повреждениях школы и жилого дома в Калининском районе Донецка, и объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки.