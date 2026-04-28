Организаторы назвали три самые частые ошибки в "Тотальном диктанте"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самыми распространенными ошибками участников "Тотального диктанта" этого года стало написание слов "пушкинский" и "фенотропил" с прописной буквы, а также раздельное написание некоторых наречий и служебных слов, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.

"Можно выделить топ-3 орфографических трудностей в тексте Тотального диктанта 2026 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самой распространенной ошибкой во всех частях текста оказалось написание слова "пушкинский" с прописной буквы, хотя нигде оно не начинало собой собственное наименование: пушкинская поэзия, пушкинская фамильная история, пушкинские места, пушкинское родовое имение.

Вторая по частоте ошибка связана с орфографическим оформлением имен собственных и нарицательных. Слово "фенотропил" многие писали с большой буквы, хотя в тексте диктанта оно выступало в роли нарицательного существительного, обозначающего различные средства для улучшения мозговой деятельности.

Третьей массовой ошибкой было раздельное написание слов "недаром", "немало", "вдали", "впрочем", "ненадолго" и других наречий и служебных слов.

"Если говорить о пунктуационных трудностях, то традиционно сложная задача – различение вводных слов и слов, не являющихся вводными. Например, в третьей части текста нужно было выделить запятыми вводное слово "возможно", а во второй – "впрочем" и "справедливости ради", - говорится в сообщении.