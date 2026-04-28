В Афинах число пострадавших в стрельбе в госучреждениях выросло до пяти

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число пострадавших в стрельбе в госучреждениях Афин увеличилось до пяти, сообщает телеканал "Скай".
Газета "Катимерини" сообщала, что во вторник утром 89-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья сначала в Едином фонде социального страхования Греции (EFKA), а затем - в апелляционном суде Афин. Газета писала о четырех пострадавших.
"89-летний мужчина ворвался в помещение с оружием и открыл огонь, ранив сотрудника в ногу... Затем он, предположительно, взял такси до района Лукареос, где выстрелил еще в четырех человек на первом этаже здания суда", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает "Скай" все пострадавшие получили ранения ног, их жизни ничего не угрожает. Перед тем как открыть огонь в суде, нападавший бросил на пол конверт с неким текстовым посланием, позже он оставил оружие у здания суда и скрылся, сообщает телеканал со ссылкой на источники в полиции. По информации телеканала, мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике.